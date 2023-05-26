«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» и готов подать в суд
«Эспаньол» требует аннулировать результат матча 36-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (3:3). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Эспаньол» требует аннулировать результат матча 36-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (3:3). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В клубе из Барселоны считают, что матче с «Атлетико» имело место необъективное судейство. В частности, у клуба есть претензии ко второму голу «Атлетико», автором которого стал Антуан Гризманн.
На 45-й минуте матча француз успел на отскок от штанги ворот «Эспаньола» и пробил по пустым воротам, но вратарь Фернандо Пачеко успел остановить мяч на линии ворот. Главный судья матча Марио Мелеро Лопес не засчитал мяч, однако изменил решение после консультации с бригадой VAR.
«Единственное изображение предлагает перспективу, с которой невозможно определить, полностью ли мяч вошёл в ворота. Более того, все наши собственные (клубные) и сторонние анализы, к которым мы имели доступ, показали наоборот, что мяч полностью не пересёк линию ворот.
Такой способ разбирательства нарушает протокол VAR, поскольку он корректирует судейское решение, которое имеет ни единого убедительного обоснования. Таким образом, имеет место фальсификация матча и явная халатность в применении правил и в использовании доступных технологий, что привело к непоправимому ущербу нашему клубу в результате вчерашнего матча и, следовательно, к нашей ситуации в классификации.
“Эспаньол” считает свои права нарушенными, следовательно, мы будем оспаривать матч, сыгранный вчера, и требовать, чтобы результат аннулировали. Также “Эспаньол”, защищая свои законные интересы, изучает возможные дополнительные судебные иски в отношении возможного материального ущерба, возникшего в результате этого действия», — говорится в заявлении клуба.
По ходу игры «Эспаньол» уступал со счетом 0:3, но в конечном счете сумел отыграться и свести матч вничью.
«Эспаньол» борется за выживание в Ла Лиге и за два тура до конца занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место. До зоны спасения клуб отделяет три очка.