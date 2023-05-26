«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» и готов подать в суд

«Единственное изображение предлагает перспективу, с которой невозможно определить, полностью ли мяч вошёл в ворота. Более того, все наши собственные (клубные) и сторонние анализы, к которым мы имели доступ, показали наоборот, что мяч полностью не пересёк линию ворот.



Такой способ разбирательства нарушает протокол VAR, поскольку он корректирует судейское решение, которое имеет ни единого убедительного обоснования. Таким образом, имеет место фальсификация матча и явная халатность в применении правил и в использовании доступных технологий, что привело к непоправимому ущербу нашему клубу в результате вчерашнего матча и, следовательно, к нашей ситуации в классификации.



“Эспаньол” считает свои права нарушенными, следовательно, мы будем оспаривать матч, сыгранный вчера, и требовать, чтобы результат аннулировали. Также “Эспаньол”, защищая свои законные интересы, изучает возможные дополнительные судебные иски в отношении возможного материального ущерба, возникшего в результате этого действия», — говорится в заявлении клуба.