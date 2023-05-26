«Четыре года провел как в тюрьме». Умтити — о периоде в «Барселоне»
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити, который на правах аренды выступает за «Лечче», рассказал о периоде своих выступлений за каталонский клуб. Об этом сообщает издание AS.
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити, который на правах аренды выступает за «Лечче», рассказал о периоде своих выступлений за каталонский клуб. Об этом сообщает издание AS.
«Все, что мне было нужно, это чувствовать, что меня ценят, приносят пользу и уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только на спортивном уровне, но и в повседневной жизни. Поначалу, после переезда в Испанию, я чувствовал, что меня ценят, и я играл на хорошем уровне. Потом я начал испытывать недоверие, мне стало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит.
“Лечче” стал вызовом для меня. Я хорошо знаю, что спасение от вылета здесь равносильно чемпионству. В Саленто я снова стал улыбаться, и я благодарен клубу за это. Мой контракт с “Барселоной”? Я хочу продолжать чувствовать себя хорошо, я сделал это в Италии. Я люблю язык, еду и моду», — сказал Умтити.
Умтити перешел в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года. Француз провел за каталонский клуб два полных сезона, после чего начал терять игровую практику. В сезоне 2021/22 защитник провел за каталонцев всего один матч. Действующий контракт Умтити с каталонцами действует до лета 2026 года.
В аренде в «Лечче» Умтити провел 23 матча и не отличился результативными действиями. Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.