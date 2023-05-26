«Четыре года провел как в тюрьме». Умтити — о периоде в «Барселоне»

«Все, что мне было нужно, это чувствовать, что меня ценят, приносят пользу и уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только на спортивном уровне, но и в повседневной жизни. Поначалу, после переезда в Испанию, я чувствовал, что меня ценят, и я играл на хорошем уровне. Потом я начал испытывать недоверие, мне стало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит.



“Лечче” стал вызовом для меня. Я хорошо знаю, что спасение от вылета здесь равносильно чемпионству. В Саленто я снова стал улыбаться, и я благодарен клубу за это. Мой контракт с “Барселоной”? Я хочу продолжать чувствовать себя хорошо, я сделал это в Италии. Я люблю язык, еду и моду», — сказал Умтити.