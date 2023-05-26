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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Серхио Рамоса не устроило предложение «ПСЖ» о продлении контракта

«ПСЖ» предложил Рамосу контракт на год с понижением зарплаты в 2 раза и бонусами. Защитник отказал.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По информации Marca, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш направили защитнику предложение о продлении контракта на один год. Проект документа предусматривал понижение зарплаты игрока в два раза.

Недостающую сумму Рамос мог бы заработать в виде бонусов за сыгранные матчи, индивидуальные и командные достижения. Испанец ответил на это предложение отказом.

В настоящее время футболист ждет предложений от других клубов.

В текущем сезоне 37-летни защитник ровел 31 матч за «ПСЖ», забил 1 гол.

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