Серхио Рамоса не устроило предложение «ПСЖ» о продлении контракта

По информации Marca, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш направили защитнику предложение о продлении контракта на один год. Проект документа предусматривал понижение зарплаты игрока в два раза.

Недостающую сумму Рамос мог бы заработать в виде бонусов за сыгранные матчи, индивидуальные и командные достижения. Испанец ответил на это предложение отказом.

В настоящее время футболист ждет предложений от других клубов.