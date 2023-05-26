Лэмпард заявил, что этим летом «Челси» будет менять состав

«Плохой сезон для клуба. Главное — понять, как исправить положение. Нужны перемены, летом клуб поменяет состав. Многое нужно улучшать, чтобы соответствовать высокому уровню», — сказал Лэмпард.

Лэмпард вернулся в «Челси» в апреле этого года после увольнения Грэма Поттера. Под руководством 44-летнего англичанина «Челси» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает 12-е место. Если в последнем туре лондонцы не смогут обыграть «Ньюкасл», то этот сезон станет для «аристократов» худшим по набранным очкам с сезона 1987/88.