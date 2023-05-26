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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Лэмпард заявил, что этим летом «Челси» будет менять состав

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил выступление лондонского клуба в нынешнем сезоне. Об этом сообщает BBC.

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Источник: Reuters

«Плохой сезон для клуба. Главное — понять, как исправить положение. Нужны перемены, летом клуб поменяет состав. Многое нужно улучшать, чтобы соответствовать высокому уровню», — сказал Лэмпард.

Лэмпард вернулся в «Челси» в апреле этого года после увольнения Грэма Поттера. Под руководством 44-летнего англичанина «Челси» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает 12-е место. Если в последнем туре лондонцы не смогут обыграть «Ньюкасл», то этот сезон станет для «аристократов» худшим по набранным очкам с сезона 1987/88.

В минувшем сезоне «Челси» потратил 612 млн евро на трансферы, что стало новым рекордом в мировом футболе.

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