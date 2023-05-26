«ПСЖ» готов предложить Месси контракт с зарплатой 100 млн евро в год

По его информации, что катарское руководство парижского клуба намерено не допустить перехода 35-летнему аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии. Они готовы предложить Месси новый контракт по схеме «1+1» с годовой зарплатой 100 млн евро.

В конце апреля сообщалось, что «ПСЖ» прекратил переговоры с Лионелем Месси и согласился отпустить аргентинца летом бесплатно. Позже стало известно о желании саудовского клуба «Аль-Хиляля» подписать звездного игрока и готовности заплатить ему рекордные 500 млн евро за сезон.

Галлардо также отдельно отмечает, что возвращение Месси в «Барселону» на данный момент не является возможным. Сейчас в гонке за Месси участвуют только «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».