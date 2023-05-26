Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Балтика
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
25.05
Мальорка
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
25.05
Манчестер Юнайтед
Челси
41
Футбол. Зарубежный
25.05
Осасуна
Атлетик
20
Футбол. Премьер-лига
27.05
Химки
Урал
Все события
12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» готов предложить Месси контракт с зарплатой 100 млн евро в год

«Пари Сен-Жермен» готов пойти на решительный шаг, чтобы сохранить в команде звездного нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По его информации, что катарское руководство парижского клуба намерено не допустить перехода 35-летнему аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии. Они готовы предложить Месси новый контракт по схеме «1+1» с годовой зарплатой 100 млн евро.

В конце апреля сообщалось, что «ПСЖ» прекратил переговоры с Лионелем Месси и согласился отпустить аргентинца летом бесплатно. Позже стало известно о желании саудовского клуба «Аль-Хиляля» подписать звездного игрока и готовности заплатить ему рекордные 500 млн евро за сезон.

Галлардо также отдельно отмечает, что возвращение Месси в «Барселону» на данный момент не является возможным. Сейчас в гонке за Месси участвуют только «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Месси провел 39 матчей за «ПСЖ», в котором забил 20 голов и сделал 20 результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец Макгрегор ответил Альваресу: Ты маленькая рыжая сосиска
Команда «Арсенал» представила новый комплект домашней формы
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь