Команда «Арсенал» представила новый комплект домашней формы

Новая форма вдохновлена сезоном 2003/2004, тогда команде не проиграла ни одного матча в чемпионате. Серия из 49 беспроигрышных матчей стала рекордной для Англии. В честь этого логотип Adidas и полоски на рукавах футболки и на шортах выполнены в золотом цвете.