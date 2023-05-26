Команда «Арсенал» представила новый комплект домашней формы
Форма для сезона 2023/2024.
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Форма для сезона 2023/2024.
Футбольный клуб «Арсенал» представил комплект домашней формы на сезон 2023/2024 созданный совместно с компанией Adidas, сообщает официальный сайт клуба.
Новая форма вдохновлена сезоном 2003/2004, тогда команде не проиграла ни одного матча в чемпионате. Серия из 49 беспроигрышных матчей стала рекордной для Англии. В честь этого логотип Adidas и полоски на рукавах футболки и на шортах выполнены в золотом цвете.
Впервые комплект новой формы наденут на поле футболистки «Арсенала» во встрече с «Астон Виллой» в заключительной игре сезона, которая пройдет 27 мая. Мужская команда наденет новую форму в своем последнем матче в АПЛ, на домашнем стадионе, с «Вулверхэмптон» в воскресенье, 28 мая.