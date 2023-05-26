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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольные клубы «Реал» и «Барселона» больше не могут называть свои матчи «Эль класико»

У клубов отбирают бренд.

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Команды «Реал Мадрид» и «Барселона» больше не смогут использовать название «Эль класико» для обозначения матча между собой, сообщает Relevo.

Испанское ведомство по патентам и товарным знакам отклонило апелляцию мадридцев на использование этого выражения во избежание рисков, связанных с тем, что этот же бренд использует Ла Лига.

У «Реала» и «Барселоны» есть один месяц, чтобы подать апелляцию на это решение, если они хотят продолжать борьбу и использовать бренд «Эль класико».

«Барселона» и «Реал» впервые встретились в 1916 году. «Реал» выиграл 102 матча «Эль класико», «Барселона» — 100, 52 матча закончились вничью. В нынешнем сезоне команды пять раз сыграли друг с другом. Дважды команды встретились в полуфинале Кубка Испании и два раза соперничали в чемпионате страны, а также разыграли между собой Суперкубок, в котором сильнее оказались каталонцы. В Кубке по сумме двух матчей сильнее оказались мадридцы, в чемпионате соперники одержали по одной победе.


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