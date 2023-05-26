Спаллетти сделал татуировку в честь победы «Наполи» в серии А

На татуировке Спаллетти логотип «Наполи» и итальянский флаг с цифрой 3 выглядывают из рвущейся кожи главного тренера неаполитанцев. «Наполи» в третий раз в своей истории стал чемпионом Италии. До 2023 года чемпионства были завоеваны в 1987 и 1990 годах, когда за клуб играл Диего Марадона.