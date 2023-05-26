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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Спаллетти сделал татуировку в честь победы «Наполи» в серии А

64-летний тренер решил увековечить память о победе неаполитанцев.

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Источник: соцсети

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сделал специальную татуировку в честь победы неаполитанцев в чемпионате Италии в этом сезоне.

Татуировку выполнил Валентино Руссо, который нередко создает рисунки на теле футболистов. В частности, недавно Руссо сделал татуировку бывшему полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу.

На татуировке Спаллетти логотип «Наполи» и итальянский флаг с цифрой 3 выглядывают из рвущейся кожи главного тренера неаполитанцев. «Наполи» в третий раз в своей истории стал чемпионом Италии. До 2023 года чемпионства были завоеваны в 1987 и 1990 годах, когда за клуб играл Диего Марадона.

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