Спаллетти сделал татуировку в честь победы «Наполи» в серии А
64-летний тренер решил увековечить память о победе неаполитанцев.
64-летний тренер решил увековечить память о победе неаполитанцев.
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сделал специальную татуировку в честь победы неаполитанцев в чемпионате Италии в этом сезоне.
Татуировку выполнил Валентино Руссо, который нередко создает рисунки на теле футболистов. В частности, недавно Руссо сделал татуировку бывшему полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу.
На татуировке Спаллетти логотип «Наполи» и итальянский флаг с цифрой 3 выглядывают из рвущейся кожи главного тренера неаполитанцев. «Наполи» в третий раз в своей истории стал чемпионом Италии. До 2023 года чемпионства были завоеваны в 1987 и 1990 годах, когда за клуб играл Диего Марадона.