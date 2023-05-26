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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

У Айвена Тоуни диагностировали лудоманию

Диагноз и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев.

БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футбольная ассоциации Англии (FA) опубликовала письменное обоснование того, что нападающий «Брентфорда» отстранен на восемь месяцев.

Было выявлено, что 13 из 29 ставок были на то, что команда Айвена проиграет в семи разных матчах в период с 22 августа 2017 года по 3 марта 2018 года, но он не играл ни в одном из этих матчей.

Также Тоуни неоднократно признавался, что лгал следователям после того, как изначально отрицал, что делал ставки на футбол.

В документе говорится: «Отсутствие контроля над азартными играми у игрока является отражением его диагностированной зависимости от азартных игр. Судя по всему, господин Тоуни перестал ставить на футбол, но он все еще ставит на другие виды спорта и на игры в казино».

Айвен Тоуни — один из лучших бомбардиров сезона в Английской Премьер-Лиге. В 33 матчах за «Брентфорд» он забил 20 голов.

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