У Айвена Тоуни диагностировали лудоманию

Футбольная ассоциации Англии (FA) опубликовала письменное обоснование того, что нападающий «Брентфорда» отстранен на восемь месяцев.

Было выявлено, что 13 из 29 ставок были на то, что команда Айвена проиграет в семи разных матчах в период с 22 августа 2017 года по 3 марта 2018 года, но он не играл ни в одном из этих матчей.

Также Тоуни неоднократно признавался, что лгал следователям после того, как изначально отрицал, что делал ставки на футбол.

В документе говорится: «Отсутствие контроля над азартными играми у игрока является отражением его диагностированной зависимости от азартных игр. Судя по всему, господин Тоуни перестал ставить на футбол, но он все еще ставит на другие виды спорта и на игры в казино».