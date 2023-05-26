Футбольный клуб «Саутгемптон» сократит персонал после вылета из АПЛ

Сокращения затронут весь клуб, а не только основную команду. Сотрудников уже оповестили о том, что некоторые должности находятся под угрозой увольнения. «Саутгемптон» планирует провести переговоры по реструктуризации на следующей неделе.

«Святые» занимают последнее, 20-е место в АПЛ после 37 проведенных матчей. Команда Рубена Сельеса смогла одержать только шесть побед при шести ничьих и 25 поражениях. «Саутгемптону» предстоит провести еще одну игру в АПЛ до конца сезона. Их соперником станет «Ливерпуль». «Саутгемптон» покинул АПЛ впервые за 11 лет.