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19:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Баварии» озвучит героя мультфильма

Спортсмен озвучит одного из героев мультфильма «Человек паук: Паутина вселенных».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Goal.com

Защитник футбольного клуба «Бавария» Альфонсо Дэвис озвучит одного из героев в мультфильме «Человек паук: Паутина вселенных», который выйдет в Германии 1 июня, сообщает Goal. Другого персонажа озвучит футболистка «Вольфсбурга» и сборной Германии Джул Бранд.

22-летний канадец играет за «Баварию» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

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