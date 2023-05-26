Футболист «Баварии» озвучит героя мультфильма

Источник: Goal.com

Защитник футбольного клуба «Бавария» Альфонсо Дэвис озвучит одного из героев в мультфильме «Человек паук: Паутина вселенных», который выйдет в Германии 1 июня, сообщает Goal. Другого персонажа озвучит футболистка «Вольфсбурга» и сборной Германии Джул Бранд.

22-летний канадец играет за «Баварию» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.