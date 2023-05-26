Футболист «Баварии» озвучит героя мультфильма
Спортсмен озвучит одного из героев мультфильма «Человек паук: Паутина вселенных».
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Спортсмен озвучит одного из героев мультфильма «Человек паук: Паутина вселенных».
Защитник футбольного клуба «Бавария» Альфонсо Дэвис озвучит одного из героев в мультфильме «Человек паук: Паутина вселенных», который выйдет в Германии 1 июня, сообщает Goal. Другого персонажа озвучит футболистка «Вольфсбурга» и сборной Германии Джул Бранд.
22-летний канадец играет за «Баварию» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.