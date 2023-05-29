Мбаппе объявил, в каком клубе проведет следующий сезон
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подтвердил, что продолжит выступать за «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает издание Le Figaro.
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подтвердил, что продолжит выступать за «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает издание Le Figaro.
«Я очень счастлив, мне здесь нравится, я играю лучше, это самое главное. У меня есть контракт. В следующем году я остаюсь в Париже и буду очень счастлив», — сказал Мбаппе.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/24. Ранее сообщалось, что 24-летний француз не собирается активировать опцию продления контракта до конца сезона 2024/25, чтобы перейти в мадридский «Реал».
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. За шесть сезонов он провел 259 матчей во всех турнирах, в которых забил 211 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона Мбаппе в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.