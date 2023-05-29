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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна сумма рекордных призовых «Ман Сити» за победу в АПЛ

«Манчестер Сити» получит 165,7 млн фунтов стерлингов за победу в чемпионате Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Призовые за победу в чемпионате Англии увеличились более чем на 10% и установили новый рекорд. В прошлом сезоне за победу в АПЛ «Манчестер Сити» получил 153 млн фунтов призовых.

Суммарно все 20 клубов АПЛ получат около 2,7 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма складывается преимущественно из местных и зарубежных телевизионных контрактов и коммерческой прибыли лиги.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» в девятый раз завоевал чемпионский титул. Для подопечных Хосепа Гвардиолы это пятый титул за последние шесть лет.

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