Купленный за 100 млн евро украинец завершил сезон в «Челси» без забитых мячей
Украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик завершил сезон в Англии без забитых мячей.
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Украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик завершил сезон в Англии без забитых мячей.
22-летний полузащитник перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 млн евро и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. За новый клуб он провел 17 матчей и отметился лишь двумя результативными передачами.
В нынешнем сезоне «Челси» потратил 612 млн евро на трансферы, что стало новым рекордом в мировом футболе. При этом лондонский клуб финишировал в чемпионате Англии на 12-м месте, что стало его худшим результатом в АПЛ за последние 29 лет.