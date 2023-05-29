Тренер Жозе Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» после финала Лиги Европы

Сейчас между клубом и представителями португальского специалиста ведутся переговоры по этому поводу. Скорее всего, Моуринью покинет «Рому».

Официальное решение португальца будет известно после финала Лиги Европы, где итальянская «Рома» сыграет с испанской «Севильей».

60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. Команда располагается на шестом месте Серии А набрав 60 очков в текущем сезоне. В прошлом сезоне специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.