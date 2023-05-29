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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболиста Бензема зовут в Саудовскую Аравию за 200 млн евро

Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

35-летний футболист получил от одного из клубов Высшего дивизиона Саудовской Аравии предложение о контракте сроком на два года и зарплатой 100 миллионов евро в год. Он обдумывает данное предложение.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня. «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение еще на сезон.

Француз выступает за «Реал Мадрид» с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провел за Королевский клуб 42 матча, забил 30 голов и сделал 6 результативных передач. В 2022 году Бензема вручили награду «Золотой мяч», как лучшему футболисту календарного года. Это самая престижная индивидуальная награда в футболе.

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