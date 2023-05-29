Футболиста Бензема зовут в Саудовскую Аравию за 200 млн евро

35-летний футболист получил от одного из клубов Высшего дивизиона Саудовской Аравии предложение о контракте сроком на два года и зарплатой 100 миллионов евро в год. Он обдумывает данное предложение.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня. «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение еще на сезон.