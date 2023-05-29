Футболиста Бензема зовут в Саудовскую Аравию за 200 млн евро
Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.
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Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.
35-летний футболист получил от одного из клубов Высшего дивизиона Саудовской Аравии предложение о контракте сроком на два года и зарплатой 100 миллионов евро в год. Он обдумывает данное предложение.
Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня. «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение еще на сезон.
Француз выступает за «Реал Мадрид» с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провел за Королевский клуб 42 матча, забил 30 голов и сделал 6 результативных передач. В 2022 году Бензема вручили награду «Золотой мяч», как лучшему футболисту календарного года. Это самая престижная индивидуальная награда в футболе.