Килиан Мбаппе снова признан лучшим игроком чемпионата Франции

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку чемпионата Франции от профсоюза футболистов и тренеров (UNFP) в четвертый раз в карьере. Это рекордное достижение в истории вручения приза.

На награду претендовали партнер Мбаппе по клубу Лионель Месси, игроки «Ланса», которые выиграли серебряные медали, Луа Опенда и Секо Фофана, а также форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

В текущем сезоне Мбаппе забил 28 голов в ворота соперников и отдал пять голевых передач в 33 матчах Лиги 1. Он лучший в рейтинге бомбардиров турнира. Мбаппе на один гол опережает форварда «Лиона» Александра Ляказетта.