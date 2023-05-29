Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Жирона
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
28.05
Хетафе
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Кадис
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Все события
12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Килиан Мбаппе снова признан лучшим игроком чемпионата Франции

Лидер сборной Франции выиграл эту индивидуальную награду в четвертый раз за карьеру.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку чемпионата Франции от профсоюза футболистов и тренеров (UNFP) в четвертый раз в карьере. Это рекордное достижение в истории вручения приза.

На награду претендовали партнер Мбаппе по клубу Лионель Месси, игроки «Ланса», которые выиграли серебряные медали, Луа Опенда и Секо Фофана, а также форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

В текущем сезоне Мбаппе забил 28 голов в ворота соперников и отдал пять голевых передач в 33 матчах Лиги 1. Он лучший в рейтинге бомбардиров турнира. Мбаппе на один гол опережает форварда «Лиона» Александра Ляказетта.

Бриса Симбу из футбольного клуба «Ланс» признали лучшим вратарем сезона, он опередил Джанлуиджи Доннарумму. Лучшим тренером назван французский специалист Франк Эз, он вывел «Ланс» в групповой раунд Лиги чемпионов после долгого перерыва.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывшие игроки сборной России вывели свои клубы в Первую лигу
Хоккейная сборная России остается в топ-3 рейтинга IIHF
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь