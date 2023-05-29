Килиан Мбаппе снова признан лучшим игроком чемпионата Франции
Лидер сборной Франции выиграл эту индивидуальную награду в четвертый раз за карьеру.
Лидер сборной Франции выиграл эту индивидуальную награду в четвертый раз за карьеру.
Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку чемпионата Франции от профсоюза футболистов и тренеров (UNFP) в четвертый раз в карьере. Это рекордное достижение в истории вручения приза.
На награду претендовали партнер Мбаппе по клубу Лионель Месси, игроки «Ланса», которые выиграли серебряные медали, Луа Опенда и Секо Фофана, а также форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.
В текущем сезоне Мбаппе забил 28 голов в ворота соперников и отдал пять голевых передач в 33 матчах Лиги 1. Он лучший в рейтинге бомбардиров турнира. Мбаппе на один гол опережает форварда «Лиона» Александра Ляказетта.
Бриса Симбу из футбольного клуба «Ланс» признали лучшим вратарем сезона, он опередил Джанлуиджи Доннарумму. Лучшим тренером назван французский специалист Франк Эз, он вывел «Ланс» в групповой раунд Лиги чемпионов после долгого перерыва.