Почеттино одобрил первый трансфер в «Челси»

В услугах 22-летнего уругвайца также заинтересован «Пари Сен-Жермен». Почеттино одобрил трансфер игрока и лондонский клуб вступил в борьбу за игрока. Отступные в контракте Угарте составляют 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Угарте провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек. Также на счету игрока шесть матчей за сборную Уругвая.