Почеттино одобрил первый трансфер в «Челси»
Будущий главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино одобрил переход полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Будущий главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино одобрил переход полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
В услугах 22-летнего уругвайца также заинтересован «Пари Сен-Жермен». Почеттино одобрил трансфер игрока и лондонский клуб вступил в борьбу за игрока. Отступные в контракте Угарте составляют 60 млн евро.
В нынешнем сезоне Угарте провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек. Также на счету игрока шесть матчей за сборную Уругвая.
Ранее сообщалось, что Почеттино уже подписал контракт с «Челси»,. Официальное объявление о назначении 51-летнего специалиста в лондонский клуб ожидается в ближайшие дни.