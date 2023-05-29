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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Почеттино одобрил первый трансфер в «Челси»

Будущий главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино одобрил переход полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

В услугах 22-летнего уругвайца также заинтересован «Пари Сен-Жермен». Почеттино одобрил трансфер игрока и лондонский клуб вступил в борьбу за игрока. Отступные в контракте Угарте составляют 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Угарте провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек. Также на счету игрока шесть матчей за сборную Уругвая.

Ранее сообщалось, что Почеттино уже подписал контракт с «Челси»,. Официальное объявление о назначении 51-летнего специалиста в лондонский клуб ожидается в ближайшие дни.

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