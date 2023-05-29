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14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Дагестанский футболист «Ман Сити» во время матча бросил соперника на «прогиб»

Дагестанский футболист академии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов во время матча бросил соперника на «прогиб».

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Источник: Социальные сети

11-летний футболист опубликовал в соцсетях видео с эпизодом, сопроводив его сообщением: «Он правда достал меня».

Мухаммад Ибрагимов — младший из братьев Ибрагимовых. Два других его брата, Амир и Гази — тоже футболисты и выступают за академию «Манчестер Юнайтед». В этом году Амир дебютировал за сборную Англии до 15 лет, но в будущем все еще может быть заигран за сборную России.

Самый старший из братьев Ибрагимовых, Ибрагим — профессиональный боец ММА. 19-летний дагестанец одержал пять побед в пяти первых боях на профессиональном уровне.

Семья Ибрагимовых перебралась в Великобританию в 2019 году из Буйнакска.

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