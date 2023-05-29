Дагестанский футболист «Ман Сити» во время матча бросил соперника на «прогиб»

Мухаммад Ибрагимов — младший из братьев Ибрагимовых. Два других его брата, Амир и Гази — тоже футболисты и выступают за академию «Манчестер Юнайтед». В этом году Амир дебютировал за сборную Англии до 15 лет, но в будущем все еще может быть заигран за сборную России.