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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси пропустил церемонию награждения Лиги 1, уехав в Барселону

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков чемпионата Франции ради поездки в Барселону.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, аргентинец, который был номинирован в категории лучших игроков Лиги 1, во время церемонии находился на концерте британской группы Coldplay на Олимпийском стадионе в Барселоне, где зрители устроили ему овацию. Награду лучшему игроку чемпионата Франции в четвертый раз подряд получил партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, он перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как закончился его контракт с «Барселоной». Срок соглашения аргентинца с парижанами истекает по завершении текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Неймар также пропустил церемонию, отправившись в Монако.

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