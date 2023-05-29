Месси пропустил церемонию награждения Лиги 1, уехав в Барселону
Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков чемпионата Франции ради поездки в Барселону.
Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков чемпионата Франции ради поездки в Барселону.
По данным источника, аргентинец, который был номинирован в категории лучших игроков Лиги 1, во время церемонии находился на концерте британской группы Coldplay на Олимпийском стадионе в Барселоне, где зрители устроили ему овацию. Награду лучшему игроку чемпионата Франции в четвертый раз подряд получил партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, он перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как закончился его контракт с «Барселоной». Срок соглашения аргентинца с парижанами истекает по завершении текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Неймар также пропустил церемонию, отправившись в Монако.