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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения

На официальном аккаунте «Арсенала» в соцсетях поздравили российского футболиста с днем рождения, выложив видео покера «Ливерпулю».

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Источник: AP 2022

Сегодня Андрею Аршавину исполняется 42 года.

«Желаем отличного дня, Андрей», — говорится в твите лондонского клуба. К посту также прикреплено видео покера Аршавина в матче против «Ливерпуля», который состоялся на «Энфилде» в 2009 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Андрей Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года.

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