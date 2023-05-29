«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения
На официальном аккаунте «Арсенала» в соцсетях поздравили российского футболиста с днем рождения, выложив видео покера «Ливерпулю».
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На официальном аккаунте «Арсенала» в соцсетях поздравили российского футболиста с днем рождения, выложив видео покера «Ливерпулю».
Сегодня Андрею Аршавину исполняется 42 года.
«Желаем отличного дня, Андрей», — говорится в твите лондонского клуба. К посту также прикреплено видео покера Аршавина в матче против «Ливерпуля», который состоялся на «Энфилде» в 2009 году.
Сейчас Андрей Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года.