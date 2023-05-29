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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» объявил о назначении нового главного тренера

Лондонский «Челси» официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Челси"

51-летний аргентинский специалист подписал контракт до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Почеттино приступит к работе с новой командой 1 июля.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», откуда его уволили летом 2022 года. До этого аргентинец на протяжении пяти лет возглавлял другой лондонский клуб — «Тоттенхэм».

В качестве тренера Почеттино выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Также аргентинец четыре раза признавался тренером месяца в АПЛ.

За минувший сезон в «Челси» сменилось три главных тренера. Начинал сезон на посту главного тренера Томас Тухель, его в сентябре сменил Грэм Поттер, а заканчивал сезон Фрэнк Лэмпард в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, что стало худшим результатом клуба за последние 29 лет.

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