«Барселона» продлит контракт с Хави после победы в Ла Лиге

По информации источника, переговоры между сторонами в последние недели серьезно продвинулись. Клуб и главный тренер согласовывают последние детали, после чего о заключении нового контракта будет объявлено официально.

Действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Ожидается, что будущий контракт будет рассчитан до лета 2026 года.