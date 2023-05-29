«Барселона» продлит контракт с Хави после победы в Ла Лиге
Главный тренер «Барселоны» Хави близок к заключению нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает Diario Sport.
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Главный тренер «Барселоны» Хави близок к заключению нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, переговоры между сторонами в последние недели серьезно продвинулись. Клуб и главный тренер согласовывают последние детали, после чего о заключении нового контракта будет объявлено официально.
Действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Ожидается, что будущий контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
Хави возглавил «Барселону» с 2021 года. В минувшем сезоне под его руководство команда выиграла два турнира — чемпионат и Суперкубок Испании.