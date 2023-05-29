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17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Руководство «Челси» объяснило выбор главного тренера

Спортивные директора лондонского «Челси» Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли, а также владелец клуба Тодд Боули прокомментировали решение о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

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Источник: Reuters

«Опыт Маурисио, его мастерство, лидерские качества и характер помогут “Челси” по мере нашего движения вперед. Он тренер-победитель, который работал на самом высоком уровне во многих лигах. Его дух, тактический подход и стремление к развитию — все это сделало его идеальным кандидатом», — сказали Стюарт и Уинстэнли.

«Спортивная команда провела усердную работу, которой гордится правление. Мы рады, что Маурисио присоединится к “Челси”. Он — тренер мирового класса с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждем его прихода», — сказал Боули пресс-службе «Челси».

Почеттино приступит к работе с «Челси» 1 июля этого года. Контракт с аргентинским специалистом рассчитан на два года.

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