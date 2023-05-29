Руководство «Челси» объяснило выбор главного тренера

«Опыт Маурисио, его мастерство, лидерские качества и характер помогут “Челси” по мере нашего движения вперед. Он тренер-победитель, который работал на самом высоком уровне во многих лигах. Его дух, тактический подход и стремление к развитию — все это сделало его идеальным кандидатом», — сказали Стюарт и Уинстэнли.

«Спортивная команда провела усердную работу, которой гордится правление. Мы рады, что Маурисио присоединится к “Челси”. Он — тренер мирового класса с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждем его прихода», — сказал Боули пресс-службе «Челси».