«Арсенал» удалил поздравление Аршавина с 42-летием
«Арсенал» передумал поздравлять Андрея Аршавина с днем рождения.
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«Арсенал» передумал поздравлять Андрея Аршавина с днем рождения.
Ранее сообщалось о том, что «канониры» в Twitter поздравили Аршавина, приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.
Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.
Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В рамках АПЛ он провел 105 матчей и забил 23 гола.