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19:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» удалил поздравление Аршавина с 42-летием

«Арсенал» передумал поздравлять Андрея Аршавина с днем рождения.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось о том, что «канониры» в Twitter поздравили Аршавина, приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.

Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.

Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В рамках АПЛ он провел 105 матчей и забил 23 гола.

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 «Арсенал» удалил поздравление Аршавина с 42-летием
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