Бывший футболист Эдвин ван дер Сар покинул пост гендиректора клуба «Аякс»

«После почти 11 лет в совете директоров я принял решение завершить свою работу. Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, но этот период был также невероятно трудным. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и работал во время моего второго этапа карьеры в “Аяксе”, и тому, чего мы достигли и через что прошли вместе. Я чувствую необходимость отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Нехорошо принимать решения о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку», — приводит слова Ван дер Сара официальный сайт клуба.
Эдвин Ван дер Сар входил в совет директоров «Аякса» с ноября 2012 года. С ноября 2016 года бывший вратарь стал генеральным директором клуба. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до июня 2025 года.
С 1995 года по 2008 годы Ван дер Сар защищал ворота сборной Нидерландов, он провел за команду 130 матчей. Ван дер Сар является единственным голкипером, выигравшим Лигу чемпионов с двумя разными клубами: с «Аяксом» в 1995 году и с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.