Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Жирона
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
28.05
Хетафе
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
Все события
12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист Эдвин ван дер Сар покинул пост гендиректора клуба «Аякс»

Ван дер Сар передаст свои обязанности коллегам по совету директоров 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет попросил его остаться на своем посту до 1 августа для надлежащей передачи дел, сообщает официальный сайт клуба.

Аякс
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«После почти 11 лет в совете директоров я принял решение завершить свою работу. Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, но этот период был также невероятно трудным. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и работал во время моего второго этапа карьеры в “Аяксе”, и тому, чего мы достигли и через что прошли вместе. Я чувствую необходимость отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Нехорошо принимать решения о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку», — приводит слова Ван дер Сара официальный сайт клуба.

Эдвин Ван дер Сар входил в совет директоров «Аякса» с ноября 2012 года. С ноября 2016 года бывший вратарь стал генеральным директором клуба. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до июня 2025 года.

С 1995 года по 2008 годы Ван дер Сар защищал ворота сборной Нидерландов, он провел за команду 130 матчей. Ван дер Сар является единственным голкипером, выигравшим Лигу чемпионов с двумя разными клубами: с «Аяксом» в 1995 году и с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Капитан «Барыса» Михайлис стал игроком «Металлурга»
«Вест Хэму» за Влашича предложили 8 млн евро, клуб покупал его у...
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь