«Реал» арендует 33-летнего нападающего из «Эспаньола»

Королевский клуб намерен взять 33-летнего футболиста в бесплатную аренду на один сезон, чтобы усилить атакующую линию. Опытный форвард призван заменить нападающего мадридцев Мариано Диаса, у которого в этом сезоне истекает контракт. Мадридцы также полностью возьмут на себя зарплатные обязательства «Эспаньола», который по итогам этого сезона вылетит в Сегунду.

Хоселу уже выступал ранее за мадридский клуб. С 2010 по 2012 год испанец провел два сезона в «Кастилье», за которую провел 73 матча и забил 40 мячей. Также Хоселу успел сыграть два матча за первую команду «Реала» и отметиться двумя забитыми мячами.