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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» арендует 33-летнего нападающего из «Эспаньола»

Нападающий «Эспаньола» Хоселу близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Marca.

Эспаньол
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Источник: AP 2022

Королевский клуб намерен взять 33-летнего футболиста в бесплатную аренду на один сезон, чтобы усилить атакующую линию. Опытный форвард призван заменить нападающего мадридцев Мариано Диаса, у которого в этом сезоне истекает контракт. Мадридцы также полностью возьмут на себя зарплатные обязательства «Эспаньола», который по итогам этого сезона вылетит в Сегунду.

Хоселу уже выступал ранее за мадридский клуб. С 2010 по 2012 год испанец провел два сезона в «Кастилье», за которую провел 73 матча и забил 40 мячей. Также Хоселу успел сыграть два матча за первую команду «Реала» и отметиться двумя забитыми мячами.

В минувшем сезоне Хоселу провел 38 матчей за «Эспаньол», в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи. Испанец входит в тройку лучших бомбардиров Ла Лиги, уступив лишь форварду «Реала» Кариму Бензема и форварду «Барселоны» Роберту Левандовски.

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