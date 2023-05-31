Бывший игрок «Зенита» попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги

28-летний иранец выступает за «Байер», в который перешел зимой 2022 года. В этом сезоне Азмун провел за немецкий клуб 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

C 2019 по 2021 год Азмун выступал за «Зенит», за который провел 104 матча, забил 62 мяча и отдал 23 голевые передачи. С питерцами он четыре раза выиграл чемпионат, один раз завоевал Кубок и дважды Суперкубок России.

Также в сборную худших игроков сезона вместе с Азмуном попали три игрока «Баварии». Мюнхенский клуб по итогам сезона в 11-й раз подряд стал чемпионом Германии.

Сборная худших игроков сезона Бундеслиги: