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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Зенита» попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в символическую сборную худших игроков немецкой Бундеслиги по версии ESPN.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

28-летний иранец выступает за «Байер», в который перешел зимой 2022 года. В этом сезоне Азмун провел за немецкий клуб 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

C 2019 по 2021 год Азмун выступал за «Зенит», за который провел 104 матча, забил 62 мяча и отдал 23 голевые передачи. С питерцами он четыре раза выиграл чемпионат, один раз завоевал Кубок и дважды Суперкубок России.

Также в сборную худших игроков сезона вместе с Азмуном попали три игрока «Баварии». Мюнхенский клуб по итогам сезона в 11-й раз подряд стал чемпионом Германии.

Сборная худших игроков сезона Бундеслиги:

  • Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»)
  • Защитники: Джонджо Кенни («Герта»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («Лейпциг»)
  • Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» М), Райан Гравенберх («Бавария»), Садио Мане («Бавария»)
  • Нападающие: Сердар Азмун («Байер»), Патрик Шик («Байер»), Алассан Плеа («Боруссия» М)

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