В Бразилии выдали ордер на арест бывшего игрока «Баварии»
Суд по семейным делам бразильского города Порту-Алегри выдал ордер на арест полузащитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты. Об этом сообщает портал GZH.
Суд по семейным делам бразильского города Порту-Алегри выдал ордер на арест полузащитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты. Об этом сообщает портал GZH.
32-летний футболист обвиняется в регулярной неуплате алиментов. Теперь его могут арестовать в тот момент, когда Коста вернется в Бразилию. Представитель Косты заявил, что футболист намерен обжаловать это решение.
Сейчас Дуглас Коста находится в США, где восстанавливается от травмы ноги, полученной в матче МЛС в апреле этого года. С 2022 года бразилец выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси». Также бразилец известен по выступлениям «Баварию», «Ювентус» и донецкий «Шахтер».