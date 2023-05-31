В Бразилии выдали ордер на арест бывшего игрока «Баварии»

32-летний футболист обвиняется в регулярной неуплате алиментов. Теперь его могут арестовать в тот момент, когда Коста вернется в Бразилию. Представитель Косты заявил, что футболист намерен обжаловать это решение.

Сейчас Дуглас Коста находится в США, где восстанавливается от травмы ноги, полученной в матче МЛС в апреле этого года. С 2022 года бразилец выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси». Также бразилец известен по выступлениям «Баварию», «Ювентус» и донецкий «Шахтер».