Неймар отказался уезжать в Саудовскую Аравию

Один из саудовских клубов предложил бразильцу контракт на 400 млн евро, однако это предложение не заинтересовало 31-летнего бразильца.

По информации источника, Неймар заинтересован в продолжении карьеры только в двух клубах: в «ПСЖ» и в «Манчестер Юнайтед». При этом в «ПСЖ» недовольны поведением бразильца и ищут варианты его продажи, чтобы снизить расходы клуба на зарплату.