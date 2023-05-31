Неймар отказался уезжать в Саудовскую Аравию
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Foot Mercato.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Foot Mercato.
Один из саудовских клубов предложил бразильцу контракт на 400 млн евро, однако это предложение не заинтересовало 31-летнего бразильца.
По информации источника, Неймар заинтересован в продолжении карьеры только в двух клубах: в «ПСЖ» и в «Манчестер Юнайтед». При этом в «ПСЖ» недовольны поведением бразильца и ищут варианты его продажи, чтобы снизить расходы клуба на зарплату.
Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за 222 млн евро и до сих пор удерживает статус самого дорогого трансфера в мировом футболе. В этом сезоне бразилец провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.