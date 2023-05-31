Фанаты «Реала» готовятся к прощанию с Каримом Бензема

35-летний француз получил крупное предложение от саудовского клуба «Аль-Иттихад», который готов дать ему контракт на 100 млн евро за сезон. Бензема пока не дал согласие на переход, однако в мадридском клубе считают, что вероятность ухода нападающего крайне высока.

Ожидается, что решение о дальнейшем продолжении карьеры Бензема примет до воскресной игры, которая может стать последней для нападающего в составе мадридского клуба. В июне у игрока истекает контракт с «Реалом», переговоры о его продлении до сих пор не велись.