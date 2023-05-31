Фанаты «Реала» готовятся к прощанию с Каримом Бензема
Болельщики мадридского «Реала» на заключительный матч сезона против «Атлетика» готовят прощальную акцию для нападающего Карима Бензема. Об этом сообщает радио Cadena SER.
Болельщики мадридского «Реала» на заключительный матч сезона против «Атлетика» готовят прощальную акцию для нападающего Карима Бензема. Об этом сообщает радио Cadena SER.
35-летний француз получил крупное предложение от саудовского клуба «Аль-Иттихад», который готов дать ему контракт на 100 млн евро за сезон. Бензема пока не дал согласие на переход, однако в мадридском клубе считают, что вероятность ухода нападающего крайне высока.
Ожидается, что решение о дальнейшем продолжении карьеры Бензема примет до воскресной игры, которая может стать последней для нападающего в составе мадридского клуба. В июне у игрока истекает контракт с «Реалом», переговоры о его продлении до сих пор не велись.
Бензема выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. За королевский клуб француз провел 647 матчей, в которых забил 353 мяча и отдал 165 результативных передач.