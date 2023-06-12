Итальянские команды проиграли четыре международных финала за 12 дней

Этот матч стал четвертым финалом крупных футбольных турниров подряд, который был проигран итальянскими командами. При этом все четыре поражения уложились в период в 12 дней.

Ранее «Рома» проиграла «Севилье» (1:1, пен. 1:4) в финале Лиге Европы, «Фиорентина» уступила «Вест Хэму» (1:2) в финале Лиги Конференции и «Интер» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.