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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Итальянские команды проиграли четыре международных финала за 12 дней

Сборная Италии проиграла сборной Уругвая (0:1) в финале молодежного чемпионата мира.

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Источник: Reuters

Этот матч стал четвертым финалом крупных футбольных турниров подряд, который был проигран итальянскими командами. При этом все четыре поражения уложились в период в 12 дней.

Ранее «Рома» проиграла «Севилье» (1:1, пен. 1:4) в финале Лиге Европы, «Фиорентина» уступила «Вест Хэму» (1:2) в финале Лиги Конференции и «Интер» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

15 июня сборная Италии сыграет за выход в финал Лиги наций. Ее соперником в полуфинальном матче станет сборная Испании. Победитель этой пары в финале турнира сыграет с победителем пары Нидерланды — Хорватия.

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