Кержаков может возглавить сербский «Спартак» из Суботицы

По информации источника, стороны ведут активные переговоры и 40-летний специалист в ближайшее время может возглавить сербский клуб.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса». На Кипре он отработал всего два месяца и покинул клуб в апреле 2023 года. До этого Кержаков возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Пари Нижний Новгород».