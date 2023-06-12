Кержаков может возглавить сербский «Спартак» из Суботицы
Александр Кержаков близок к назначению на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол».
Александр Кержаков близок к назначению на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол».
По информации источника, стороны ведут активные переговоры и 40-летний специалист в ближайшее время может возглавить сербский клуб.
Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса». На Кипре он отработал всего два месяца и покинул клуб в апреле 2023 года. До этого Кержаков возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Пари Нижний Новгород».
В сезоне-2022/23 «Спартак» из Суботицы заняла 10-е место в чемпионате Сербии.