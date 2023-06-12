Футбольный мир выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Сегодня стало известно о смерти Сильвио Берлускони, который скончался в больнице в Милане на 87-м году жизни. Он был госпитализирован из-за пневмонии, которая развилась на фоне лейкемии, обнаруженной в апреле этого года.

В 2018 году бывший премьер-министр Италии стал владельцем «Монцы». При нем клуб поднялся из Серии С в Серию А.

«Адриано Галлиани и вся “Монца” оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить, навсегда с нами. Спасибо вам за все, президент», — говорится в сообщении «Монцы».

Перед тем, как стать владельцем «Монцы», Берлускони на протяжении 31 года возглавлял «Милан». При нем миланский клуб девять раз становился чемпионом Италии, семь раз выигрывал Суперкубок Италии и по пять раз — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

«Глубоко опечаленный, “Милан” скорбит о кончине незабываемого Сильвио Берлускони и хочет обратиться к семье, коллегам и самым дорогим друзьям, чтобы выразить наши соболезнования. Спасибо, господин президент. Всегда с нами», — говорится в сообщении «Милана».

Также свои соболезнования публично выразил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 год.

«Сегодняшняя печаль не стирает счастливых моментов, проведенных вместе. Остается бесконечная благодарность президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному, искреннему человеку, который сыграл основополагающую роль в моем путешествии сначала как футболиста, а затем как тренера. Спасибо, президент», — написал Анчелотти.

К соболезнованиям присоединился и мадридский «Реал».