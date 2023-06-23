«Ньюкасл» купил полузащитника «Милана» за 70 млн евро
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали в ближайшее время станет игроком английского «Ньюкасла». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали в ближайшее время станет игроком английского «Ньюкасла». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка по переходу 23-летнего футболиста в АПЛ полностью согласована. «Милан» получит за игрока 70 млн евро без учета бонусов, а Тонали подпишет с «сороками» шестилетний контракт. Итальянец будет зарабатывать в Англии семь миллионов евро после уплаты налогов, еще два миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов.
Переход в «Ньюкасл» сделает Тонали самым дорогим итальянским игроком в истории. Предыдущий рекорд по сумме трансфера принадлежал Жоржиньо, который в 2018 году перешел из «Наполи» в «Челси» за 57 млн евро.
Для «Ньюкасла» этот трансфер станет повторением своего трансферного рекорда. В прошлом сезоне «сороки» за 70 млн евро купили шведского нападающего «Реал Сосьедада» Александра Исака.
Тонали выступал за «Милан» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за «красно-черных» 48 матчей, в которых забил два гола и отдал десять результативных передач. В сезоне 2021/22 Тонали помог «Милану» стать чемпионом Серии А.