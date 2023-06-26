«Барселона» намерена объявить о переходе Гюндогана сегодня

По данным источника, футболист подпишет контракт по схеме «2+1». Опция продления будет активирована в том случае, если Гюндоган отыграет определенное количество матчей за «Барселону» в сезоне-2024/25.

В сезоне-2022/23 центральный полузащитник провел 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. К «Сити» игрок присоединился в 2016 году перейдя из «Боруссии» (Дортмунд).