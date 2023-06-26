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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» намерена объявить о переходе Гюндогана сегодня

Футбольный клуб «Барселона» планирует объявить о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана сегодня, 26 июня, сообщает издание Mundo Deportivo.

Манчестер Сити
Барселона
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Источник: AP 2022

По данным источника, футболист подпишет контракт по схеме «2+1». Опция продления будет активирована в том случае, если Гюндоган отыграет определенное количество матчей за «Барселону» в сезоне-2024/25.

В сезоне-2022/23 центральный полузащитник провел 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. К «Сити» игрок присоединился в 2016 году перейдя из «Боруссии» (Дортмунд).

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 «Барселона» намерена объявить о переходе Гюндогана сегодня
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