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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

На экс-игрока «Зенита» Паредеса есть претендент

Полузащитник футбольного клуба «ПСЖ» Леандро Паредес, которой провел прошлый сезон на правах аренды в «Ювентусе», снова покинет парижан.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Чемпион Франции не заинтересован в продолжении сотрудничества с аргентинцем, в услугах Паредеса заинтересован турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Николо Скира в одной из своих соцсетей.

28-летний Паредес перешел в «ПСЖ» в январе 2019 года из «Зенита» за € 40 млн. За парижан футболист провел 117 матчей, забил три гола и сделал 10 результативных передач. Выиграл с командой девять трофеев. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

В составе сборной Аргентины Паредес в 2021 году выиграл Кубок Америки, а в 2022-м — чемпионат мира.

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