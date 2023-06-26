На экс-игрока «Зенита» Паредеса есть претендент

Чемпион Франции не заинтересован в продолжении сотрудничества с аргентинцем, в услугах Паредеса заинтересован турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Николо Скира в одной из своих соцсетей.

28-летний Паредес перешел в «ПСЖ» в январе 2019 года из «Зенита» за € 40 млн. За парижан футболист провел 117 матчей, забил три гола и сделал 10 результативных передач. Выиграл с командой девять трофеев. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.