«Барселона» перепродаст Роке только за € 916 млн
Футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» согласовали переход 18-летнего нападающего Витора Роке.
Футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» согласовали переход 18-летнего нападающего Витора Роке.
Форвард подпишет контракт с каталонцами до лета 2029 года, о сделке должны объявить до 3 июля. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в одной из своих соцсетей.
По сведениям источника, отступные за Роке составят € 916 млн. Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке до конца лета, он отправится в обратную аренду на шесть месяцев.
Бразилец перешел в «Атлетико Паранаэнсе» из «Крузейро» в апреле 2022 года за € 4,7 млн, по данным Transfermarkt. Его переход в «Барселону» обойдется испанскому клубу в € 35+10 млн. В «Атлетико» за 63 матча Роке забил 19 голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до мая 2027 года.