«Барселона» перепродаст Роке только за € 916 млн

Форвард подпишет контракт с каталонцами до лета 2029 года, о сделке должны объявить до 3 июля. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в одной из своих соцсетей.

По сведениям источника, отступные за Роке составят € 916 млн. Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке до конца лета, он отправится в обратную аренду на шесть месяцев.