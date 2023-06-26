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10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» перепродаст Роке только за € 916 млн

Футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» согласовали переход 18-летнего нападающего Витора Роке.

Барселона
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Источник: Reuters

Форвард подпишет контракт с каталонцами до лета 2029 года, о сделке должны объявить до 3 июля. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в одной из своих соцсетей.

По сведениям источника, отступные за Роке составят € 916 млн. Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке до конца лета, он отправится в обратную аренду на шесть месяцев.

Бразилец перешел в «Атлетико Паранаэнсе» из «Крузейро» в апреле 2022 года за € 4,7 млн, по данным Transfermarkt. Его переход в «Барселону» обойдется испанскому клубу в € 35+10 млн. В «Атлетико» за 63 матча Роке забил 19 голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до мая 2027 года.

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