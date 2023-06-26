«Барселона» объявила о переходе полузащитника Илкая Гюндогана
Гюндоган красиво попрощался с английским клубом.
Гюндоган красиво попрощался с английским клубом.
Полузащитник сборной Германии подпишет с каталонским клубом контракт до 2025 года. В нем будет прописан пункт об отступных в размере 400 миллионов евро.
«Для меня было большой привилегией и удовольствием быть частью “Манчестер Сити” в течение последних семи лет. Манчестер стал для меня домом, и я чувствовал себя частью особенной семьи “Сити”. Мне повезло пережить так много незабываемых моментов. Капитанство в этом особенном сезоне было величайшим опытом в моей карьере. Клуб помог мне осуществить все мои мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. “Сити” всегда будет в моём сердце», — цитирует Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
32-летний Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года, выиграв с командой 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов.
До «Манчестер Сити» Гюндоган играл в Бундеслиге за «Нюрнберг» и дортмундскую «Боруссию».