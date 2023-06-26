Гюндоган рассказал, почему хотел перейти в «Барселону»

«Если бы я собирался переехать, в мире есть только один клуб, куда я мог бы уйти. Это была “Барселона” и больше ничего. С детства я мечтал когда-нибудь надеть эту футболку. Я уверен, что у меня осталось еще несколько лет, я смогу играть на самом высоком уровне, и я просто хочу помочь вернуть “Барселону” туда, где команда заслуживает быть. Это будет воссоединение с моим старым другом Левандовским. Я рад играть под руководством другого тренера, которым восхищаюсь в течение длительного времени. Когда мы с Хави говорили о проекте, это казалось таким естественным. Я вижу так много сходств между нами как личностями и тем, как мы видим игру.



Я знаю, что в “Барселоне” будет большое давление. Но я люблю давление. Я люблю выходить из своей зоны комфорта. Я не искал легкую посадку. Я искал новый вызов. Вот о чем идет речь в следующей главе.



Не могу дождаться, чтобы сыграть в футболке “Барселоны”», — написал Гюндоган на The Players' Tribune.