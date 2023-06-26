Месси признан лучшим иностранным игроком сезона в Лиге 1
Нападающий Лионель Месси признан лучшим иностранным игроком Лиги 1 в минувшем сезоне.
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Нападающий Лионель Месси признан лучшим иностранным игроком Лиги 1 в минувшем сезоне.
Также, 36-летний аргентинец был номинирован на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1, но уступил своему одноклубнику Килиану Мбаппе, который получил эту награду в четвертый раз подряд.
В минувшем сезоне Месси провел 32 матча в Лиге 1, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. На счету Мбаппе 34 матча, 29 голов и шесть результативных передач.
30 июня у Месси истекает контракт с «Пари Сен-Жермен», после чего он официально станет игроком американского клуба «Интер Майами».