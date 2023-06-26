Месси признан лучшим иностранным игроком сезона в Лиге 1

Также, 36-летний аргентинец был номинирован на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1, но уступил своему одноклубнику Килиану Мбаппе, который получил эту награду в четвертый раз подряд.

В минувшем сезоне Месси провел 32 матча в Лиге 1, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. На счету Мбаппе 34 матча, 29 голов и шесть результативных передач.