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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси признан лучшим иностранным игроком сезона в Лиге 1

Нападающий Лионель Месси признан лучшим иностранным игроком Лиги 1 в минувшем сезоне.

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Источник: Reuters

Также, 36-летний аргентинец был номинирован на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1, но уступил своему одноклубнику Килиану Мбаппе, который получил эту награду в четвертый раз подряд.

В минувшем сезоне Месси провел 32 матча в Лиге 1, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. На счету Мбаппе 34 матча, 29 голов и шесть результативных передач.

30 июня у Месси истекает контракт с «Пари Сен-Жермен», после чего он официально станет игроком американского клуба «Интер Майами».

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