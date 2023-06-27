Ибрагимович может возобновить карьеру

В прошедшем сезоне Серии А шведский футболист принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч. Его слова приводит Sport Mediaset.

— Посмотрим, что будет дальше. Прошло всего три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана», — сказал 41-летний Ибрагимович.

В начале июня Ибрагимович объявил о завершении своей футбольной карьеры. Это произошло после заключительного матча итальянского первенства против «Вероны» на домашней арене «Сан-Сиро». После игры он вышел на поле, где болельщики устроили овации. Нападающему вручили памятную футболку. Во время церемонии Ибрагимович прослезился и поблагодарил фанатов.