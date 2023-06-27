Ибрагимович может возобновить карьеру
Экс-нападающий футбольного клуба «Милан» и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил о возможном возобновлении карьеры.
Экс-нападающий футбольного клуба «Милан» и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил о возможном возобновлении карьеры.
В прошедшем сезоне Серии А шведский футболист принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч. Его слова приводит Sport Mediaset.
— Посмотрим, что будет дальше. Прошло всего три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана», — сказал 41-летний Ибрагимович.
В начале июня Ибрагимович объявил о завершении своей футбольной карьеры. Это произошло после заключительного матча итальянского первенства против «Вероны» на домашней арене «Сан-Сиро». После игры он вышел на поле, где болельщики устроили овации. Нападающему вручили памятную футболку. Во время церемонии Ибрагимович прослезился и поблагодарил фанатов.
Златан Ибрагимович по ходу карьеры выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси». На клубном уровне форвард завоевал более 30 титулов.