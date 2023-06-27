Сын президента Либерии переходит в «Ювентус»

По информации источника, 23-летний американец обойдется туринскому клубу в 12 млн евро. В четверг, 29 июня, Веа пройдет медосмотр и подпишет с «Ювентусом» долгосрочный контракт до конца сезона-2027/28.

Веа выступает за «Лилль» с 2019 года и помог клубу стать выиграть в 2021 году чемпионат Франции. В минувшем сезоне футболист провел 32 матча и отметился двумя результативными передачами.

Тимоти Веа — сын бывшего нападающего сборной Либерии и обладателя «Золотого Мяча-1995» Джорджа Веа. Веа-старший закончил с футболом в 2003 году и начал политическую карьеру. В 2017 году Джордж Веа был избран президентом Либерии, одержав победу во втором туре.