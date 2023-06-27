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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Рабьо продлил контракт с «Ювентусом»

Футбольный клуб «Ювентус» объявил о продлении контракта с французским полузащитником Адриеном Рабьо.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Соглашение действует до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«История не закончена, нам еще предстоит пройти путь бок о бок, и мы готовы продолжать бежать вместе к нашим целям. Поздравляем, Адриен!» — написано в заявлении клуба.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. Он покинул «ПСЖ» и присоединился к команде на правах свободного агента.

28-летний полузащитник в сезоне-2022/23 провел 38 матчей в Серии А, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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