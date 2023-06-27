Рабьо продлил контракт с «Ювентусом»
Футбольный клуб «Ювентус» объявил о продлении контракта с французским полузащитником Адриеном Рабьо.
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Футбольный клуб «Ювентус» объявил о продлении контракта с французским полузащитником Адриеном Рабьо.
Соглашение действует до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«История не закончена, нам еще предстоит пройти путь бок о бок, и мы готовы продолжать бежать вместе к нашим целям. Поздравляем, Адриен!» — написано в заявлении клуба.
Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. Он покинул «ПСЖ» и присоединился к команде на правах свободного агента.
28-летний полузащитник в сезоне-2022/23 провел 38 матчей в Серии А, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.