Капитан сборной Украины вернулся в киевское «Динамо»

Ярмоленко играл за основную команду «Динамо» с 2008 по 2017 год. Вместе с клубом он по три раза выигрывал чемпионат Украины и Суперкубок страны, а также дважды побеждал в Кубке Украины. Позднее он выступал за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Вест Хэм». Последний сезон украинец выступал в чемпионате ОАЭ за «Аль-Айн». Тренером клуба Сергей Ребров, который также покинул ОАЭ и возглавил сборную Украины.