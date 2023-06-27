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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан сборной Украины вернулся в киевское «Динамо»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся в киевское «Динамо», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Динамо К
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Источник: Reuters

33-летний полузащитник подписал контракт с клубом на два года.

Ярмоленко играл за основную команду «Динамо» с 2008 по 2017 год. Вместе с клубом он по три раза выигрывал чемпионат Украины и Суперкубок страны, а также дважды побеждал в Кубке Украины. Позднее он выступал за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Вест Хэм». Последний сезон украинец выступал в чемпионате ОАЭ за «Аль-Айн». Тренером клуба Сергей Ребров, который также покинул ОАЭ и возглавил сборную Украины.

На счету Ярмоленко 114 матчей и 45 забитых мячей за сборную Украины.

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