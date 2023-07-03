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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании заявили о возможности приостановки матчей в случае проявления расизма

Министерство внутренних дел Испании заявило о возможности откладывать проведение спортивных мероприятий в случае расистских инцидентов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Источник: AFP 2022

«МВД усилило меры по предупреждению и реагированию на инциденты с применением насилия, расистские и дискриминационные инциденты на спортивных мероприятиях и установило критерии для запроса о немедленной приостановке матчей, на которых происходят события такого характера», — говорится в сообщении.

При таких случаях «координатор по безопасности может предложить арбитру или спортивному судье мероприятия не начинать, парализовать или приостановить его проведение, а также освободить (от болельщиков) часть или все помещение для прекращения инцидентов». «Координатор по безопасности — фигура, введенная законом о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Эту функцию всегда берет на себя сотрудник сил безопасности», — пояснили в МВД.

Это заявление — следствие события, которое произошло в мае с нападающим футбольного клуба «Реал Мадрид» Винисиусом Жуниором. Он стал объектом расистских оскорблений со стороны болельщиков во время выездного матча с «Валенсией». В конце матча бразилец показал фанатам жест, намекающий на возможный вылет «Валенсии» из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку, которая впоследствии была отменена. Случившееся вызвало серьезную полемику как в Испании, так и во всем мире.

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