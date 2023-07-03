В Испании заявили о возможности приостановки матчей в случае проявления расизма

«МВД усилило меры по предупреждению и реагированию на инциденты с применением насилия, расистские и дискриминационные инциденты на спортивных мероприятиях и установило критерии для запроса о немедленной приостановке матчей, на которых происходят события такого характера», — говорится в сообщении.

При таких случаях «координатор по безопасности может предложить арбитру или спортивному судье мероприятия не начинать, парализовать или приостановить его проведение, а также освободить (от болельщиков) часть или все помещение для прекращения инцидентов». «Координатор по безопасности — фигура, введенная законом о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Эту функцию всегда берет на себя сотрудник сил безопасности», — пояснили в МВД.