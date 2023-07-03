«Ньюкасл» официально объявил о трансфере Сандро Тонали
«Ньюкасл Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали.
«Ньюкасл Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали.
Английский клуб подписал с 23-летним итальянцем контракт до 2028 года. Сумма трансфера официально не оглашается, но по информации СМИ «Милан» получит за своего игрока 70 млн евро и бонусы. Зарплата Тонали в «Ньюкасле» составит семь миллионов евро в год.
«Хочу поблагодарить “Ньюкасл Юнайтед” за огромную возможность для продолжения моей карьеры. Хочу отплатить клубу за это доверие на поле, выкладываясь на полную, как и всегда», — сказал Тонали.
Трансфер Тонали стал для «Ньюкасла» повторением трансферного рекорда. В сезоне 2022/23 «сороки» за 70 млн евро купили у «Реал Сосьедада» шведского нападающего Александра Исака.
Для «Милана» продажа Тонали стала рекордной, кроме того, теперь это самый дорогой трансфер итальянского футболиста в истории.
Тонали выступал за «Милан» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за «красно-черных» 48 матчей, в которых забил два гола и отдал десять результативных передач. В сезоне 2021/22 Тонали в составе «Милана» стал чемпионом Италии.