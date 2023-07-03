«Ньюкасл» официально объявил о трансфере Сандро Тонали

Источник: Социальные сети "Ньюкасла"

Английский клуб подписал с 23-летним итальянцем контракт до 2028 года. Сумма трансфера официально не оглашается, но по информации СМИ «Милан» получит за своего игрока 70 млн евро и бонусы. Зарплата Тонали в «Ньюкасле» составит семь миллионов евро в год.

«Хочу поблагодарить “Ньюкасл Юнайтед” за огромную возможность для продолжения моей карьеры. Хочу отплатить клубу за это доверие на поле, выкладываясь на полную, как и всегда», — сказал Тонали.

Трансфер Тонали стал для «Ньюкасла» повторением трансферного рекорда. В сезоне 2022/23 «сороки» за 70 млн евро купили у «Реал Сосьедада» шведского нападающего Александра Исака.

Для «Милана» продажа Тонали стала рекордной, кроме того, теперь это самый дорогой трансфер итальянского футболиста в истории.