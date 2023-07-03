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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Стивен Джеррард станет тренером саудовского клуба «Аль-Иттифак»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард возглавит саудовский клуб «Аль-Иттифак», сообщает The Athletic.

Ливерпуль
Рейнджерс
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Источник: Reuters

По данным источника, руководство клуба с оптимизмом оценивает свои шансы заполучить Джеррарда, который ранее заявлял, что отклонил предложение из Саудовской Аравии. Отмечается, что прошедшие на прошлой неделе переговоры убедили боссов «Аль-Иттифака», что Стивен Джеррард в итоге ответит согласием на их предложение.

Тренерскую карьеру бывший капитан «Ливерпуля» начал в 2017 году в молодежной системе мерсисайдского клуба. В 2019 году специалист возглавил «Рейнджерс», а через три года пришел в «Астон Виллу», там он проработал менее года — в октябре 2022-го Джеррард был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

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