Стивен Джеррард станет тренером саудовского клуба «Аль-Иттифак»

По данным источника, руководство клуба с оптимизмом оценивает свои шансы заполучить Джеррарда, который ранее заявлял, что отклонил предложение из Саудовской Аравии. Отмечается, что прошедшие на прошлой неделе переговоры убедили боссов «Аль-Иттифака», что Стивен Джеррард в итоге ответит согласием на их предложение.

Тренерскую карьеру бывший капитан «Ливерпуля» начал в 2017 году в молодежной системе мерсисайдского клуба. В 2019 году специалист возглавил «Рейнджерс», а через три года пришел в «Астон Виллу», там он проработал менее года — в октябре 2022-го Джеррард был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.