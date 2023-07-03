Брозович станет одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

По информации источника, 30-летний хорват прошел медосмотр и подписал контракт с саудовским клубом до 2026 года. «Интер» получит за своего футболиста 18 млн евро. Брозович cтанет первым звездным трансфером «Аль-Насра» после прихода в клуб Криштиану Роналду в январе этого года.

Марсело Брозович выступал за «Интер» с 2016 года. За миланский клуб хорват провел 330 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 43 результативные передачи. В составе «Интера» Брозович выиграл Серию А, два Кубка и Суперкубка Италии, а также выходил в финал Лиги Европы и Лиги чемпионов.