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15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Брозович станет одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: AP 2022

По информации источника, 30-летний хорват прошел медосмотр и подписал контракт с саудовским клубом до 2026 года. «Интер» получит за своего футболиста 18 млн евро. Брозович cтанет первым звездным трансфером «Аль-Насра» после прихода в клуб Криштиану Роналду в январе этого года.

Марсело Брозович выступал за «Интер» с 2016 года. За миланский клуб хорват провел 330 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 43 результативные передачи. В составе «Интера» Брозович выиграл Серию А, два Кубка и Суперкубка Италии, а также выходил в финал Лиги Европы и Лиги чемпионов.

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