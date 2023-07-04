Средства от продажи «Челси» не переведут в Россию

Ранее газета Daily Mail сообщала, что бывший владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович не подписывает договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба. Отмечалось, что он хочет передать часть денег пострадавшим из России.

По словам Пенроуза, из-за соглашения с ЕС фонд сможет распоряжаться средствами от продажи клуба, только если он согласится ограничить их распределение «географическими границами Украины». Хотя предполагалось, что средства смогут принести пользу «всем жертвам войны на Украине и ее последствий». Поэтому Пенроуз просит британские власти передать фонду средства без выдвижения политических условий.

«Чтобы прояснить еще один вопрос… Если бы нам разрешили поддерживать “всех жертв войны на Украине и ее последствий”, мы не могли бы выделять средства России или Белоруссии или учреждениям, связанным с их правительствами или подсанкционными лицами, поскольку это нарушит закон о санкциях… Ни я, ни наше уважаемое правление не желает попасть в тюрьму», — цитирует Пенроуза газета Times.

Правительство Британии может направить в фонд наблюдателя, чтобы не допустить нарушения режима санкций.